Решение насущных задач и планы на будущее обсудили в посёлке Горнокнязевск

В посёлке Горнокнязевск состоялась встреча жителей с представителями администрации Салехарда. По поручению главы города Алексея Титовского управленческая команда окружной столицы разъяснила землякам реализацию жилищных, социальных и инфраструктурных программ, а также ответила на все интересующие вопросы.