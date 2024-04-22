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Всё о женщинах

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  • Евгений Луговцев
    Вот мы депрессию не лечим она у нас не болит и вообще не знаем что это за болезнь.В начале мая этой...
  • Наталья Персидская
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  • Элеонора Коган
    А как же кошечки? Зачем тогда их завела?В начале мая этой...

В начале мая этой девушки больше не будет, ей сделают укол "милосердия"

В начале мая этой девушки больше не будет, ей сделают укол "милосердия"

28 лет назад родилась в Нидерландах девочка. Родители назвали малышку Зерайя. Когда девочке исполнилось 13 лет учительница в школе увидела у неё на руках характерные порезы и рекомендовала родителям обратиться к врачу.

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Комментарии
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Элеонора Коган
А как же кошечки? Зачем тогда их завела?
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2 час.
Наталья Персидская
Ей уже 28, живёт в красивом доме, страдает депрессией, а про работу ни слова. Может ей на завод было бы лучше пойти, сразу бы вся депрессия закончилась. Готовится к эвтаназии, похоже она не понимает, что это навсегда, как будто развлечение себе нашла.
Ответить
1 час.
Евгений Луговцев
Вот мы депрессию не лечим она у нас не болит и вообще не знаем что это за болезнь.
Ответить
1 час.

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