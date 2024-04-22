В начале мая этой девушки больше не будет, ей сделают укол "милосердия"

Наталья Персидская

Ей уже 28, живёт в красивом доме, страдает депрессией, а про работу ни слова. Может ей на завод было бы лучше пойти, сразу бы вся депрессия закончилась. Готовится к эвтаназии, похоже она не понимает, что это навсегда, как будто развлечение себе нашла.