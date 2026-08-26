⚡️ВС РФ поразили сухогруз и три резервуара с топливом для ВСУ в порту «Измаил» Одесской области Минобороны России.
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⚡️ВС РФ поразили сухогруз и три резервуара с топливом для ВСУ в порту «Измаил» Одесской области Минобороны России.