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Арно Хидирбегишвили: Продажные трепачи и потерянные пути к Грузии

Арно Хидирбегишвили: Продажные трепачи и потерянные пути к Грузии

Что главное в танке и почему с подводной лодки никуда не деться – известно всем. В обоих случаях воспрещается открывать люк: танка — во время боя, подлодки – под водой.

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