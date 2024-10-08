Метеорологи предупреждают о штормовом ветре и рекомендуют захватить с собой зонтики ☔️ 🌧️По области днем ожидаются кратковременные осадки, местами гроза.
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Метеорологи предупреждают о штормовом ветре и рекомендуют захватить с собой зонтики ☔️ 🌧️По области днем ожидаются кратковременные осадки, местами гроза.