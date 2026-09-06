The Real Elites Vs. The Ruling Elites Authored by Ryan McMaken via The Mises Institute, Always and everywhere, political institutions are controlled by elites.
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