В Челябинске растут цены на садовые участки с домом. Инфографика

В Челябинской области за две недели с 4 по 18 февраля выросли цены на садовые участки с домом. Цены поднялись с 6 миллионов 830 тысяч рублей до 7 миллионов 340 тысяч рублей за объект, сообщается на сайте о недвижимости.
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