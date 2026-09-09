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Царьград

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ФИПИ: в 2028 году введут устный экзамен по истории в школах

ФИПИ: в 2028 году введут устный экзамен по истории в школах

В 2028 году в российских школах введут устный экзамен по истории как допуск к ОГЭ. Об этом сообщила директор ФИПИ Оксана Решетникова.

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