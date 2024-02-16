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Еврокомиссия планирует наращивать оборонное производство

Еврокомиссия планирует наращивать оборонное производство

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Брюссель должен стимулировать европейскую оборонную промышленность к наращиванию производства и содействию консолидации, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, предупредив, что «мир стал жестче».

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