Еврокомиссия планирует наращивать оборонное производство

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Брюссель должен стимулировать европейскую оборонную промышленность к наращиванию производства и содействию консолидации, заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, предупредив, что «мир стал жестче».
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