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Семья капитана «Армады Лидер» надеется на его спасение после атаки в Чёрном море

Семья капитана судна «Армада Лидер» Олега В., которому 51 год, надеется на его спасение после инцидента в Чёрном море, где судно подверглось атаке беспилотных летательных аппаратов.

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