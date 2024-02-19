В Генштабе РФ заявили, что военные НАТО участвуют в СВО под видом наемников. Times назвал следующий город, который ВС РФ готовы взять после Авдеевки По информации российских экспертов, после взятия Авдеевки ВС РФ получили стратегическую возможность для наступления на Покровск.
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