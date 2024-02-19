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Times назвал следующий город, который ВС РФ готовы взять после Авдеевки

Times назвал следующий город, который ВС РФ готовы взять после Авдеевки

В Генштабе РФ заявили, что военные НАТО участвуют в СВО под видом наемников. Times назвал следующий город, который ВС РФ готовы взять после Авдеевки По информации российских экспертов, после взятия Авдеевки ВС РФ получили стратегическую возможность для наступления на Покровск.

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