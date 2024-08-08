Автомобилист погиб в лобовом ДТП с грузовиком в округе Дзержинск

Дорожная трагедия произошла сегодня, 8 августа, в 4.40. Как сообщили в областном Управлении Госавтоинспекции, на 4‑м километре Нижегородского шоссе водитель «Рено», двигавшийся в сторону Московского шоссе, выехал на встречную полосу.