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Нижегородская правда

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Автомобилист погиб в лобовом ДТП с грузовиком в округе Дзержинск

Дорожная трагедия произошла сегодня, 8 августа, в 4.40. Как сообщили в областном Управлении Госавтоинспекции, на 4‑м километре Нижегородского шоссе водитель «Рено», двигавшийся в сторону Московского шоссе, выехал на встречную полосу.

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