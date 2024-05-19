Скоро станет отцом: Гарик Харламов покрасил волосы ради ребенка

Столь необычным образом комик сообщил о грядущем пополнении в семье. Гарик Харламов кадр шоуНе успели поклонники Гарика Харламова порадоваться тому, что он наконец сделал предложение руки и сердца своей давней возлюбленной Катерине Ковальчук, как он снова всех удивил.
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