Скоро станет отцом: Гарик Харламов покрасил волосы ради ребенка

Evgenija Palette

Если бы он покрасил промежность, было бы более интересно... И вообще - чем занимается на подмостках этот "ОТСТАВНОЙ БОРОВ ИЗ КВН?".. ХУДСОВЕТ НЕОБХОДИМ. НЕМЕДЛЕННО. И - ЧИСТКА НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ...