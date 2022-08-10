Гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали, что могут завершить карьеру, если Россию не допустят до Олимпиады в Париже

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины рассказали в интервью олимпийскому чемпиону Никите Нагорному, что могут завершить спортивную карьеру в том случае, если Россию не допустят до Олимпийских игр в Париже в 2024 году из-за военной спецоперации РФ на Украине.
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