Военное обозрение

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Пленный украинский полковник: При передаче ПТРК Javelin 36-й бригаде ВСУ никто не объяснил, как ими пользоваться

Пленный украинский полковник: При передаче ПТРК Javelin 36-й бригаде ВСУ никто не объяснил, как ими пользоваться

Опубликованы заявления пленного украинского офицера по поводу поставляемого Западом оружия Украине. Речь идёт о словах полковника Владимира Баранюка, который в своё время являлся командиром 36-й бригады морской пехоты ВСУ, разбитой в Мариуполе.

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