Опубликованы заявления пленного украинского офицера по поводу поставляемого Западом оружия Украине. Речь идёт о словах полковника Владимира Баранюка, который в своё время являлся командиром 36-й бригады морской пехоты ВСУ, разбитой в Мариуполе.