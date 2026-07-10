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Толопило о Ванкувере: «Один из лучших городов в НХЛ. Здесь есть океан, горы, мягкий климат. Захотел покататься на лыжах – 40 минут, и ты уже в горах. Летом можно отдыхать у океана»

Вратарь « Ванкувера »  Никита Толопило поделился впечатлениями от игры в Северной Америке. – Какой город в Северной Америке произвел на тебя самое сильное впечатление? – Однозначно, Ванкувер.

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