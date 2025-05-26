🚠 В Крыму канатная дорога на Ай-Петри возобновила работу «Друзья, мы рады сообщить, что канатная дорога вновь открыта и готова к работе», — сообщили в Telegram-канале туристического центра горного парка.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚠 В Крыму канатная дорога на Ай-Петри возобновила работу «Друзья, мы рады сообщить, что канатная дорога вновь открыта и готова к работе», — сообщили в Telegram-канале туристического центра горного парка.