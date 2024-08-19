Новые запреты. Мигрантам могут полностью запретить работать в России

Александр Павлов

Жаль это время не совпало, когда я был молод и занимался карате. Теперь на пятый этаж с трудом поднимаюсь из за диабета и инфаркта. Пиздить их хочется так, что спать не могу. Как вижу их, трусов стайных и шакалов, сразу напрягаюсь, сожалея о том, что в случае необходимости, собьют первым же ударом, не дав зарыть навсегда в землю хотя бы одного бабуина. Весь обвешался "гайками и болтами" на случай, не дай Бог, будет причина, зубы уже на них стер... Пусть бы Матвиенко на своей поганой продажной комсомольской шкуре прочувствовала бы горизонтальные связи с этим ею завозимым вместо нас зверьём! Тварь нечеловеческая, ведь самой перед Богом скоро придётся предстать, отвечая по что народ свой обрекла на геноцид! Прочти Матвиенко мои слова! Ненавижу!