Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 520 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Павлов
    Жаль это время не совпало, когда я был молод и занимался карате. Теперь на пятый этаж с трудом поднимаюсь из за диабе...Новые запреты. Ми...
  • Александр Денисов
    Че привязались к бабе, нормальная жидовка, а что вы от нее ждали?Откровения от Тамары
  • Виталий Кор
    Какие мигранты им давно в основном массе паспорта дали а все остальное моча в глаза.Новые запреты. Ми...

Новые запреты. Мигрантам могут полностью запретить работать в России

Новые запреты. Мигрантам могут полностью запретить работать в России

Новые запреты отправляют гастарбайтеров «на скамейку запасных». На днях прочитал интересную статью на довольно известном таджикском новостном сайте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
lV
lidnik58 V
Я знаю 4-х врачей таджиков. Их услугами пользоваться не желаю...
Ответить
30 мин.
ВК
Виталий Кор
Какие мигранты им давно в основном массе паспорта дали а все остальное моча в глаза.
Ответить
14 мин.
Александр Павлов
Жаль это время не совпало, когда я был молод и занимался карате. Теперь на пятый этаж с трудом поднимаюсь из за диабета и инфаркта. Пиздить их хочется так, что спать не могу.  Как вижу их, трусов стайных и шакалов, сразу напрягаюсь, сожалея о том, что в случае необходимости, собьют первым же ударом, не дав зарыть навсегда в землю хотя бы одного бабуина. Весь обвешался &quot;гайками и болтами&quot; на случай, не дай Бог, будет причина, зубы уже  на них стер... Пусть бы Матвиенко на своей поганой продажной комсомольской шкуре прочувствовала бы горизонтальные связи с этим ею завозимым вместо нас зверьём! Тварь нечеловеческая, ведь самой перед Богом скоро придётся предстать, отвечая по что народ свой обрекла на геноцид! Прочти Матвиенко мои слова! Ненавижу!
Ответить
7 мин.

Картина дня

наверх