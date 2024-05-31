Трамп провозгласил себя политическим заключенным

Бывший президент США Дональд Трамп назвал себя политическим заключенным после обвинительного вердикта присяжных по делу о фальсификации документов, на сайте предвыборной кампании Трампа призывают сторонников сделать пожертвование «политзаключенному».
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