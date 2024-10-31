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Рогов назвал цели ударов украинских беспилотников по Бердянску

Рогов назвал цели ударов украинских беспилотников по Бердянску

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов рассказал о целях утренней атаки ВСУ по Бердянску.

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