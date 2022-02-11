Видео: Космическое звучание ханга — инструмента, прозванного поцелуем солнца и луны

Музыкальный инструмент не имеет струн, педалей, клавиш, он работает без электричества, но звучит так невероятно, что люди прозвали его поцелуем солнца и луны.
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