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Видео: Космическое звучание ханга — инструмента, прозванного поцелуем солнца и луны

Видео: Космическое звучание ханга — инструмента, прозванного поцелуем солнца и луны

Музыкальный инструмент не имеет струн, педалей, клавиш, он работает без электричества, но звучит так невероятно, что люди прозвали его поцелуем солнца и луны.

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