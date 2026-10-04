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Царьград

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Зинедин Зидан поддержал Криштиану Роналду в конфликте с Жезушем

Зинедин Зидан поддержал Криштиану Роналду в конфликте с Жезушем

Главный тренер команды Франции Зинедин Зидан выразил поддержку Криштиану Роналду на фоне конфликта с Жорже Жезушем.

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