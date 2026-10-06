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Русская весна

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Bloomberg: Франция превратилась в слабое звено Европы

Bloomberg: Франция превратилась в слабое звено Европы

Франция за время правления Эммануэля Макрона, занимающего пост президента с 2017 года, превратилась в слабое звено Европы, пишет агентство Bloomberg, приводя основные вехи его президентства.

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