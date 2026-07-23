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Мировое обозрение

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Российский военный корабль провел боевые стрельбы у берегов Великобритании после того, как новый премьер Бернем подтвердил поддержку Киева

Российский военный корабль провел боевые стрельбы у берегов Великобритании после того, как новый премьер Бернем подтвердил поддержку Киева

Фрегат «Неустрашимый» — это не просто корабль. Это заноза под ребром британского истеблишмента. 19 июля, в день, когда Энди Бернем официально занял кресло премьер-министра и пообещал Зеленскому «безоговорочную поддержку», российский корабль встал на боевую позицию в 40 морских милях от Плимута.

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