Фрегат «Неустрашимый» — это не просто корабль. Это заноза под ребром британского истеблишмента. 19 июля, в день, когда Энди Бернем официально занял кресло премьер-министра и пообещал Зеленскому «безоговорочную поддержку», российский корабль встал на боевую позицию в 40 морских милях от Плимута.