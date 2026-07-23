Фрегат «Неустрашимый» — это не просто корабль. Это заноза под ребром британского истеблишмента. 19 июля, в день, когда Энди Бернем официально занял кресло премьер-министра и пообещал Зеленскому «безоговорочную поддержку», российский корабль встал на боевую позицию в 40 морских милях от Плимута.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии