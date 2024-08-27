Из подконтрольного ВСУ города Селидово сбежали все украинские чиновники

Администрация Селидово выехала из города и вывезла все документы, сообщает РИА Новости.Населённый пункт находится на контролируемой Вооружёнными силами Украины территории Донецкой народной республики к югу от Красноармейска.
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