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Из подконтрольного ВСУ города Селидово сбежали все украинские чиновники

Из подконтрольного ВСУ города Селидово сбежали все украинские чиновники

Администрация Селидово выехала из города и вывезла все документы, сообщает РИА Новости.Населённый пункт находится на контролируемой Вооружёнными силами Украины территории Донецкой народной республики к югу от Красноармейска.

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