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Царьград

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Хорхе Родригес: землетрясение в Венесуэле унесло 5 546 жизней

Хорхе Родригес: землетрясение в Венесуэле унесло 5 546 жизней

В Венесуэле вечером 24 июня произошло разрушительное землетрясение. Хорхе Родригес сообщил о 5 546 погибших и тысячах пострадавших.

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