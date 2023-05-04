Гран-при Майами-2023. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь пятого этапа сезона-2023 «Формулы-1» – Гран-при Майами. Заезды «Формулы-1» во Флориде покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.