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Мировое обозрение

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Илон Маск вновь потерял статус триллионера из-за падения акций SpaceX

Илон Маск вновь потерял статус триллионера из-за падения акций SpaceX

Главное в тезисах: Обвал капитала: состояние Илона Маска 13 октября вновь упало ниже отметки в 1 триллион долларов — за утро активы предпринимателя подешевели примерно на 26,3 миллиарда долларов.

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