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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Гороскоп на период коридора затмений с 14 по 28 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на период коридора затмений с 14 по 28 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп на период коридора затмений с 14 по 28 октября для всех знаков зодиака Алёна ЮрьеваВторая половина октября, согласно прогнозу астролога Александра Зараева, обещает быть периодом космических трансформаций и новых начал.

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