Гороскоп на период коридора затмений с 14 по 28 октября для всех знаков зодиака Алёна ЮрьеваВторая половина октября, согласно прогнозу астролога Александра Зараева, обещает быть периодом космических трансформаций и новых начал.
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