Названы те, кто не пришел к Ивлеевой. Их предупредили? Да-а, а пострадавших могло ведь было быть намного больше.
Это справедливый народный суд
Комментарии
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Александр Попов
Классовая ненависть? А вы что за дворяне, аристократия помоечная.
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1 час.
А Кудасов
Ни то, не другое мне не нравится. Одно породило другое и теперь оно с ним борется. Тех, кто тащили, совсем не бескорыстно, на сцену этих, которые забыли, что есть край, теперь в роли судей и наказателей. Их, в первую очередь следует стереть из нашей жизни!
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49 мин.
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