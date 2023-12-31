Это справедливый народный суд

А Кудасов

Ни то, не другое мне не нравится. Одно породило другое и теперь оно с ним борется. Тех, кто тащили, совсем не бескорыстно, на сцену этих, которые забыли, что есть край, теперь в роли судей и наказателей. Их, в первую очередь следует стереть из нашей жизни!