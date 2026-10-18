Автомобиль Rivian может стать единым окном доступа к нескольким цифровым помощникам. Компания изучает возможность интеграции сторонних ИИ-сервисов, чтобы водитель мог обращаться к ним через привычный интерфейс машины, не переключаясь между отдельными приложениями.