Алексей Метлицкий из Видного украшает город яркими мозаиками из битой стеклянной плитки. Без профессионального художественного образования он создаёт произведения, вдохновлённые муралами и работами французского стрит-арт-художника.
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