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Силкин о матче «Динамо» – «Махачкала»: «Это будет тест на способность подопечных Шварца решать серьезные задачи в чемпионате»

Сергей Силкин высказался в преддверии матча «Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала . Игра 3-го тура Альфа-Банк РПЛ пройдет в воскресенье.

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