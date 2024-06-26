На столичном фестивале «Времена и эпохи» показали быт эпохи Петра Первого

Также здесь можно было увидеть костюмированные представленияКарта побережья, бинокль и пистолет. Площадка фестиваля «Времена и эпохи» была посвящена морским сражениям и называлась «Береговая охрана от Петра до Великой Отечественной войны».
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