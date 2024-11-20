Переход лидера ЛДПР Сысоева из Тюменской думы в Государственную — симптом кризиса партии

Тюменское отделение ЛДПР, оставшись без лидера после перехода лидера уральских либерал-демократов Владимира Сысоева в Госдуму по итогам грядущих в 2026 году выборов в Госдуму, может стать частью югорского отделения партии.
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