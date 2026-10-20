The federal government has banned the artificial intelligence application DeepSeek in all civilian agencies, the Department of Homeland Security said.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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