Кремль анонсировал переговоры Путина и премьера Ирака

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани 10 октября обсудят развитие российско-иракского сотрудничества, актуальные международные темы и, прежде всего, эскалацию ситуации на Ближнем Востоке.
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