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Иван Дорн заявил, что перестал общаться с родственниками из России

Иван Дорн заявил, что перестал общаться с родственниками из России

Украинский музыкант Иван Дорн заявил, что перестал общаться с родственниками из России. "У меня есть мои родные в Башкортостане, которые, кроме уехавшего брата, ни разу не позвонили за это время и не спросили, все ли у меня нормально вообще.

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