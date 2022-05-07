Украинский музыкант Иван Дорн заявил, что перестал общаться с родственниками из России. "У меня есть мои родные в Башкортостане, которые, кроме уехавшего брата, ни разу не позвонили за это время и не спросили, все ли у меня нормально вообще.
Украинский музыкант Иван Дорн заявил, что перестал общаться с родственниками из России. "У меня есть мои родные в Башкортостане, которые, кроме уехавшего брата, ни разу не позвонили за это время и не спросили, все ли у меня нормально вообще.
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