Баркли «гарантировал» победу «Бакс» в 6-м матче. Это его пятое подряд точное предсказание

Член Зала славы и телеведущий TNT Чарльз Баркли в пятый раз подряд угадал результат матча. Баркли «гарантировал» победу «Милуоки» в 6-м матче финала Восточной конференции над «Атлантой» и оказался прав.
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