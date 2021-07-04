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Баркли «гарантировал» победу «Бакс» в 6-м матче. Это его пятое подряд точное предсказание

Член Зала славы и телеведущий TNT Чарльз Баркли в пятый раз подряд угадал результат матча. Баркли «гарантировал» победу «Милуоки» в 6-м матче финала Восточной конференции над «Атлантой» и оказался прав.

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