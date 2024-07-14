В Совфеде высмеяли слова Байдена о "неподтвержденном" покушении на Трампа

Президент США заявил, что нет всех фактов для определения стрельбы в человека как покушение Член Совфеда Андрей Клишас в своем Telegram-канале с иронией прокомментировал слова президента США Джо Байдена по поводу недостаточности фактов для утверждения того, что на экс-президент США Дональда Трампа совершено нападение.