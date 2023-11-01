В декабре в Челябинске откроется уникальная Академия Танца

В декабре этого года в загородном районе «ТвояПривилегия» откроется Академии Танца «Привилегия». Масштабный по количеству танцевальных направлений проект уже называют уникальным для всей Челябинской области.
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