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Царьград

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Михаил Брюханов отверг переход России на пластиковые банкноты

Михаил Брюханов отверг переход России на пластиковые банкноты

Председатель совета директоров АО "Первоуральскбанк" Михаил Брюханов считает переход России на пластиковые банкноты в ближайшие 5-7 лет маловероятным из-за климатических условий и технических сложностей воспроизводства системы защиты.

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