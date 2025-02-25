3000 кандасов получили финансовую поддержку от государства в 2024 году

Более миллиона этнических казахов вернулись на Родину за годы независимости. Больше половины из них – из Китая, 37,5% – из Узбекистана, остальные – из Монголии, России, Таджикистана и других стран, передает «24KZ».
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