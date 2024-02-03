CENTCOM: силы Ирана "Аль-Кудс" представляют угрозу Ираку и американцам

Глава центрального командования ВС США (CENTCOM) Майкл Курилла заявил, что силы специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции и связанные с ними группировки продолжают представлять угрозу безопасности региона, американских граждан и стабильности Ирака.
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