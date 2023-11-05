ВС РФ ударили «Искандером» по ВСУ во время награждения военнослужащих в Запорожье: 28 погибших

ВС РФ обрушили на Украину мощную ракетную атаку в ответ на нападения на Крым. Погиб командир казачьего отряда «Терек» атаман Попов Трагически погиб участник СВО, командир казачьего отряда «Терек» атаман Владимир Попов.
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