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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олег Браташ: «У Алтыбармакяна перелом ноги. Потребуется две недели, чтобы кость срослась. Состояние у него веселое, как и всегда»

«У Андрея перелом ноги. Потребуется две недели, как я помню, чтобы кость срослась. Сейчас ему наложили гипс, а после уже обычная процедура восстановления.

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