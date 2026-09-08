Сотрудниц Эйфелевой башни отстранили от работы в угоду туристам-индуистам

Эйфелева башня была закрыта для посетителей в понедельник после того, как сотрудники объявили забастовку из-за решения отстранить ор работы сотрудниц по требованию религиозной группы, сообщает агентство dpa.
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