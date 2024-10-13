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Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в насилии на вечеринке P. Diddy

Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в насилии на вечеринке P. Diddy

Экс-помощница Канье Уэста обвинила его в сексуальном насилии на вечеринке Diddy Экс-помощница американского рэпера Канье Уэста Лорен Пишотта обвинила его в сексуальном насилии на совместной вечеринке со скандальным американским рэпером и продюсером P.

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