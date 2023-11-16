Какой сегодня праздник: 17 ноября

Сегодня, 17 ноября, отмечается Международный день студентов. Международный день студентов ежегодно справляют все учащиеся университетов и институтов, колледжей и техникумов, а также других учебных заведений по всему миру.
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