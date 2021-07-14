Кендрик Перкинс: «Неуважение Грегга Поповича по отношению к журналисту – это просто смешно»

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс обвинил Грегга Поповича в поражениях сборной США в товарищеских матчах от Нигерии и Австралии накануне Олимпиады и раскритиковал главного тренера национальной команды за высокомерие по отношению к журналисту.